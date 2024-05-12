Инцидент произошел вечером 11 мая, когда правоохранители выехали на вызов о хулиганских действиях. Во время преследования подозреваемый использовал гранату, из-за чего оба мужчины были ранены.

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Покушение на жизнь полицейского

37-летний полицейский получил ранения ног и левой руки, но сейчас его состояние стабильное. Правонарушитель, также 37-летний, получил травмы левой ноги и обеих рук. Ранее он был осужден за имущественные преступления и хранение наркотиков.

Полицейские Броварского управления полиции получили вызов относительно хулиганских действий неизвестным лицом. Когда они прибыли по указанному адресу, мужчина бросился бежать, полицейский начал его преследовать, тогда злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя,

– пишут в пресс-службе полиции.

Следователи уже предъявили злоумышленнику обвинения по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. За эти действия ему может грозить до пятнадцати лет заключения или даже пожизненное лишение свободы.

Обратите внимание! Речь идет о части 1 статьи 348 Уголовного кодекса – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. А также часть 1 статьи 263 – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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