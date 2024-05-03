Сообщается, что в этот момент родители были пьяны и спали. В отношении них открыто производство, а Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование.
Смотрите также 8 детей, ранены в результате атаки России по Дергачах, находились в спортивном клубе
Ребенок выпал из окна
Вечером 2 мая в полицию поступило сообщение о несчастном случае в Дарницком районе Киева. Из окна балкона третьего этажа выпал малолетний ребенок.
Прибыв на место происшествия правоохранители установили, что в квартире находились родители малолетней, которые были пьяны и в этот момент спали. 2-летняя девочка, играя, самостоятельно вылезла на стул на балконе и, наклонившись, выпала из окна,
– сообщили в полиции.
Ребенок выжил – последствия не стали фатальными из-за того, что под окнами дома зеленый газон. Девочку вместе с матерью госпитализировали в больницу. К счастью, малышка не получила серьезных повреждений.
Фото с места, где произошел инцидент / полиция Киева
Правоохранители начали уголовное производство по факту злостного невыполнения родителями обязанностей по уходу за ребенком. Прокуратура начала досудебное расследование. Также информацию об инциденте передали в социальные службы для осуществления контроля за семьей.
В Киевской прокуратуре также отметили, что семья, которая состоит из отца, матери и трех несовершеннолетних детей, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.
Дети и несовершеннолетние: криминальные новости
- В Луцке 19-летняя горе-мать заморила ребенка голодом. Она умышленно и систематически не кормила дочь, а также не обращалась к врачам. Девушке объявили подозрение в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия.
- Во Львове с третьего этажа военного лицея имени Героев Крут выпал 14-летний парень. Врачи спасли жизнь подростка. По предварительной информации, причиной инцидента стала ссора с родителями.
- Недавно стало известно, что сейчас с дочерью старейшей матери Украины Анной Подвербной. Год назад она пожаловалась на семейное насилие, после чего суд отобрал девочку у женщины. Сейчас Анна проживает в новой семье – девочка говорит, что сейчас счастлива.