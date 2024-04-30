Как сообщили в полиции, это произошло 28 апреля около 11:00. Парня госпитализировали с травмами, информирует 24 Канал.

Смотрите также В Киеве посреди улицы прогремел взрыв: погиб мужчина

Правоохранители расследуют обстоятельства инцидента. Сейчас решается вопрос правовой квалификации. Обстоятельства случая выясняет и руководство учебного заведения.

По предварительной информации, причиной стал конфликт с родителями. Продолжается досудебное расследование,

– заявил начальник военного лицея Юрий Гусар.

Известно, что 14-летний лицеист родом из Запорожья. Его родители проживают в Турции. Сейчас угрозы жизни восьмиклассника нет.

"Его состояние средне-тяжелое. Надеемся, что все будет хорошо", – сказал Гусар.

Подобный случай