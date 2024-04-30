Как сообщили в полиции, это произошло 28 апреля около 11:00. Парня госпитализировали с травмами, информирует 24 Канал.
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Правоохранители расследуют обстоятельства инцидента. Сейчас решается вопрос правовой квалификации. Обстоятельства случая выясняет и руководство учебного заведения.
По предварительной информации, причиной стал конфликт с родителями. Продолжается досудебное расследование,
– заявил начальник военного лицея Юрий Гусар.
Известно, что 14-летний лицеист родом из Запорожья. Его родители проживают в Турции. Сейчас угрозы жизни восьмиклассника нет.
"Его состояние средне-тяжелое. Надеемся, что все будет хорошо", – сказал Гусар.
Подобный случай
- Во Львове в феврале из окна многоэтажки выпрыгнул 21-летний парень. Он упал на припаркованный автомобиль. Благодаря этому он остался живым.
- Когда приехала полиция, парень был в сознании. Травмированного тогда забрала скорая. Правоохранители установили, что юноша не проживал в доме, из которого выпал.
- По словам очевидцев, парень сначала вылез на стеклянную перегородку балкона последнего 15-го этажа. После этого он упал.