Як повідомили у поліції, це сталося 28 квітня близько 11:00. Хлопця ушпиталили з травмами, інформує 24 Канал.

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Правоохоронці розслідують обставини інциденту. Нині вирішується питання правової кваліфікації. Обставини випадку з'ясовує і керівництво навчального закладу.

За попередньою інформацією, причиною став конфлікт з батьками. Триває досудове розслідування,

– заявив начальник військового ліцею Юрій Гусар.

Відомо, що 14-річний ліцеїст родом із Запоріжжя. Його батьки проживають у Туреччині. Нині загрози життю восьмикласника немає.

"Його стан середньо-важкий. Сподіваємось, що все буде добре", – сказав Гусар.

Подібний випадок