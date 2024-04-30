Як повідомили у поліції, це сталося 28 квітня близько 11:00. Хлопця ушпиталили з травмами, інформує 24 Канал.
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Правоохоронці розслідують обставини інциденту. Нині вирішується питання правової кваліфікації. Обставини випадку з'ясовує і керівництво навчального закладу.
За попередньою інформацією, причиною став конфлікт з батьками. Триває досудове розслідування,
– заявив начальник військового ліцею Юрій Гусар.
Відомо, що 14-річний ліцеїст родом із Запоріжжя. Його батьки проживають у Туреччині. Нині загрози життю восьмикласника немає.
"Його стан середньо-важкий. Сподіваємось, що все буде добре", – сказав Гусар.
Подібний випадок
- У Львові у лютому з вікна багатоповерхівки вистрибнув 21-річний хлопець. Він упав на припаркований автомобіль. Завдяки цьому він залишився живим.
- Коли приїхала поліція, хлопець був при свідомості. Травмованого тоді забрала швидка. Правоохоронці встановили, що юнак не проживав у будинку, з якого випав.
- За словами очевидців, хлопець спочатку виліз на скляну перегородку балкона останнього 15-го поверху. Після цього він упав.