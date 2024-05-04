Жителю Звенигородщини вже оголосили про підозру у вбивстві. Деталі інциденту розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.

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Вбивство брата

У поліції розповіли, що вбивство сталося у селі Смільчинці Звенигородського району. Як зазначила речниця, все сталося під час сварки.

Родичі пили алкоголь й під час застілля між ними виникла суперечка. За версією слідства, 36-річний чоловік завдав чисельних ножових ударів своєму брату-близнюку, від яких той помер на місці,

– розповіла Зоя Вовк.

Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. Суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення. Водночас слідство триває.

Чоловіка підозрюють у вбивстві свого брата-близнюка / Суспільне

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