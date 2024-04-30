Невідомі понівечили могили двох загиблих воїнів. Рідні дізналися про це, коли прийшли на центральний цвинтар Марганця, щоб покласти квіти та вшанувати пам'ять захисників.
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Згоріло геть усе
Два надгробки полеглих Героїв згоріли вщент. Один з них – Анатолій Кожемян. Його мати виклала фото понівечених могил на своїй сторінці в фейсбуці.
Жінка звернулась до підписників з проханням допомогти знайти вандалів.
Хто був на центральному кладовищі 28 квітня з 12 години до 13 години? Стався підпал могили мого сина і ще одного побратима, згоріло геть усе. Якщо хтось з присутніх бачив, що котрісь молоді чоловіки підходили до могил військових, велике прохання зателефонувати,
– написала Світлана та вказала власний номер телефону.
Понівечена могила загиблого Героя Анатолія Кожемяна / Фейсбук Світлани Кожемян
Допис матері загиблого Героя викликав у багатьох людей обурення діями вандалів. Світлані співчували та висловлювали підтримку.
Водночас з'явились хейтери, які звинуватили її. Нібито жінка залишила на могилі запалену лампадку і через це сталася пожежа.
Жінка різко відповіла їм, наголосивши, що "ніякої лампадки не було, ніхто нічого не палив".
Мені і так зле, а ви від цього смакуєте, краще б допомогли!! Досить писати дурниці! Само по собі не могло загорітись! Владі немає ніякого діла, тоді я сама буду вирішувати "свої" проблеми!
– резюмувала мати загиблого воїна.
Світлану підтримали місцевий паблік, який підтвердив, що могили Героїв були підпалені, а також гарантував винагороду тому, хто повідомить інформацію про вандалів, які понівечили надгробки.
Вандали не вперше руйнують могили загиблих захисників
- У березні в Романівській громаді Житомирській області чоловік пошкодив могилу загиблого Героя. Мати воїна, чий надгробок було розтрощено, звернулась до правоохоронних органів. Вони оперативно знайшли 39-річного чоловіка, який вчинив наругу над могилою. Зловмиснику загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.
- В вересні 2023 року з могили загиблого пілота Андрія Пільщикова "Джуса" вкрали шеврони, які залишали його побратими. Тоді дівчина "Джуса" звернулась з проханням знайти зловмисників.
- Проте у жовтні знову були вкрадені шеврони, які були розташовані в спеціальній вітрині. В поліції заявили, що розпочали кримінальне провадження за фактом наруги над могилою Андрія Пільщикова.