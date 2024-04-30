Неизвестные изуродовали могилы двух погибших воинов. Родственники узнали об этом, когда пришли на центральное кладбище Марганца, чтобы возложить цветы и почтить память защитников.

Читайте также Каким будет мемориал Героев Украины во Львове: известны результаты всеукраинского конкурса

Сгорело абсолютно все

Два надгробия павших Героев сгорели дотла. Один из них – Анатолий Кожемян. Его мать выложила фото изуродованных могил на своей странице в фейсбуке.

Женщина обратилась к подписчикам с просьбой помочь найти вандалов.

Кто был на центральном кладбище 28 апреля с 12 часов до 13 часов? Произошел поджог могилы моего сына и еще одного побратима, сгорело абсолютно все. Если кто-то из присутствующих видел, что какие-то молодые мужчины подходили к могилам военных, большая просьба позвонить,

– написала Светлана и указала свой номер телефона.



Изуродованная могила погибшего Героя Анатолия Кожемяна / Фейсбук Светланы Кожемян

Сообщение матери погибшего Героя вызвало у многих людей возмущение действиями вандалов. Светлане сочувствовали и выражали поддержку.

В то же время появились хейтеры, которые обвинили ее. Якобы женщина оставила на могиле зажженную лампадку и поэтому произошел пожар.

Женщина резко ответила им, подчеркнув, что "никакой лампадки не было, никто ничего не жег".

Мне и так плохо, а вы от этого смакуете, лучше бы помогли!!! Хватит писать глупости! Само по себе не могло загореться! Властям нет никакого дела, тогда я сама буду решать "свои" проблемы!

– резюмировала мать погибшего воина.

Светлану поддержали местный паблик, который подтвердил, что могилы Героев были подожжены, а также гарантировал вознаграждение тому, кто сообщит информацию о вандалах, изуродовавших надгробия.

Вандалы не впервые крушат могилы погибших защитников