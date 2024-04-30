Неизвестные изуродовали могилы двух погибших воинов. Родственники узнали об этом, когда пришли на центральное кладбище Марганца, чтобы возложить цветы и почтить память защитников.
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Сгорело абсолютно все
Два надгробия павших Героев сгорели дотла. Один из них – Анатолий Кожемян. Его мать выложила фото изуродованных могил на своей странице в фейсбуке.
Женщина обратилась к подписчикам с просьбой помочь найти вандалов.
Кто был на центральном кладбище 28 апреля с 12 часов до 13 часов? Произошел поджог могилы моего сына и еще одного побратима, сгорело абсолютно все. Если кто-то из присутствующих видел, что какие-то молодые мужчины подходили к могилам военных, большая просьба позвонить,
– написала Светлана и указала свой номер телефона.
Изуродованная могила погибшего Героя Анатолия Кожемяна / Фейсбук Светланы Кожемян
Сообщение матери погибшего Героя вызвало у многих людей возмущение действиями вандалов. Светлане сочувствовали и выражали поддержку.
В то же время появились хейтеры, которые обвинили ее. Якобы женщина оставила на могиле зажженную лампадку и поэтому произошел пожар.
Женщина резко ответила им, подчеркнув, что "никакой лампадки не было, никто ничего не жег".
Мне и так плохо, а вы от этого смакуете, лучше бы помогли!!! Хватит писать глупости! Само по себе не могло загореться! Властям нет никакого дела, тогда я сама буду решать "свои" проблемы!
– резюмировала мать погибшего воина.
Светлану поддержали местный паблик, который подтвердил, что могилы Героев были подожжены, а также гарантировал вознаграждение тому, кто сообщит информацию о вандалах, изуродовавших надгробия.
Вандалы не впервые крушат могилы погибших защитников
- В марте в Романовской общине Житомирской области мужчина повредил могилу погибшего Героя. Мать воина, чье надгробие было разбито, обратилась в правоохранительные органы. Они оперативно нашли 39-летнего мужчину, который совершил надругательство над могилой. Злоумышленнику грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
- В сентябре 2023 года с могилы погибшего пилота Андрея Пильщикова "Джуса" украли шевроны, которые оставили его побратимы. Тогда девушка "Джуса" обратилась с просьбой найти злоумышленников.
- Однако в октябре снова были украдены шевроны, которые были расположены в специальной витрине. В полиции заявили, что начали уголовное производство по факту надругательства над могилой Андрея Пильщикова.