Інцидент стався увечері 3 травня у місті Надвірна. Ба більше, під час бійки також сталася стрілянина.

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Бійка на Прикарпатті закінчилася стріляниною та ножовим пораненням

Близько о 21:10 3 травня в Надвірній сталася бійка. Поліція отримала повідомлення про стрілянину та ножове поранення, й відразу виїхала на місце інциденту.

Правоохоронці за лічені хвилини зупинили бійку та затримали зловмисника. Як виявилося, конфлікт відбувся між компаніями підлітків. Так, 18-річний хлопець почав бійку з 17-річним підлітком. У ході сутички він завдав ножового поранення в ліву клубову ділянку (низ живота).

Також під час бійки лунали постріли. Як потім зізналися учасники бійки, 24-річний хлопець вистрілив у повітря кілька разів, щоб зупинити бійку. Травматичну зброю у нього вилучили.

Наразі зловмисника, який поранив підлітка, затримали – він перебуває у райвідділку поліції. Поранений 17-річний хлопець перебуває у лікарні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства. Також вирішується питання щодо затримання підозрюваного.

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