Інцидент трапився ввечері 28 березня біля одного з торгових центрів міста.

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Побив батька із сином

Так, відомо, що 16-річний порушник спочатку словесно образив двох містян, а потім застосував до них фізичну силу.

Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, підліток безпідставно розпочав перепалку з чоловіком та його 15-річним сином. При цьому юнак використовував лайливі слова.

Опісля зловмисник перейшов до дій і почав бити потерпілих. Постраждалі впали на землю, а хлопець продовжив їх гамселити ногами.

Тепер над хуліганом нависла перспектива п'ятирічного ув'язнення.

Тероризували увесь Івано-Франківськ

Резонасна історія трапилася в Івано-Франківську. Там група підлітків здійснювала напади на містян. Протизаконні дії хлопці фільмували на камеру.

Так, у мережі з'явилася низка відео, на яких кілька молодиків жорстоко б'ють перехожих як на вулиці, так і біля під'їздів, на сходових майданчиках будинків. Серед жертв – переважно літні люди.

Зрештою хуліганів вдалося затримати. Свою поведінку молодики пояснили бажанням "хайпонути".

Один із затриманих – 16 – річний хлопець визнав свою провину. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

За словами омбудсмена Лубінця, жертви нападів повідомляли в поліцію про те, що на них напали невідомі особи. Однак правоохоронці ігнорували ці скарги.

Нагадаємо, що раніше в інтернеті виклали відео, на якому зафіксована бійка дівчат. Точніше, одна із них лупцює по голові опонентку, яка лежить на землі.

Інцидент стався на Київщині, його учасниці – дівчата – підлітки. 12-річну постраждалу доправили до лікарні.

Тим часом на Харківщині троє місцевих підлітків – 15 – 16 років – до смерті забили 62-річного перехожого.

При цьому побиття вони знімали на відео. Тепер усі зловмисники перебувають у СІЗО. Їм оголосили підозру в умисному вбивстві.