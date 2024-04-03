Як стало відомо згодом, мовиться про переселенця пана Володимира 1977 року народження, котрий приїхав з Покровки. На момент атаки він допомагав у крамниці лагодити дровник. Про це журналістам розповіла дружина брата загиблого Олена.

Читайте також Окупанти випустили аж 5 ракет по Селидовому: моторошні наслідки російського терору

Окупанти зруйнували магазин і вбили чоловіка

Вчора розмовляли, він сьогодні мав набрати, але не передзвонив. Мав так багато планів, влітку хотів повернутися до свого села,

– розповідає Олена.

За наявною інформацією, всередині крамниці, на момент удару по Краснопільської громади, перебували продавчиня Олена, а також її напарниця та двоє дорослих і дитина. Всі вони, на щастя, вціліли.

Наслідки атаки Сумської області 3 квітня / Фото Суспільне Суми

Як зазначили у МВС України, зранку російські загарбники завдали авіаудару по Краснопільській громаді. Внаслідок цього загинув 45-річний чоловік. Поранень зазнали ще один чоловік і його 3-річна донечка. Також відомо, що пошкоджені 5 автомобілів, будівля магазину та будівля будинку культури.

У МВС показали наслідки атаки по Сумщині / Фото МВС України

Відомо, що на місці авіаудару працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби.

На Харківщині загинув батько з сином