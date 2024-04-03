Як стало відомо згодом, мовиться про переселенця пана Володимира 1977 року народження, котрий приїхав з Покровки. На момент атаки він допомагав у крамниці лагодити дровник. Про це журналістам розповіла дружина брата загиблого Олена.
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Окупанти зруйнували магазин і вбили чоловіка
Вчора розмовляли, він сьогодні мав набрати, але не передзвонив. Мав так багато планів, влітку хотів повернутися до свого села,
– розповідає Олена.
За наявною інформацією, всередині крамниці, на момент удару по Краснопільської громади, перебували продавчиня Олена, а також її напарниця та двоє дорослих і дитина. Всі вони, на щастя, вціліли.
Наслідки атаки Сумської області 3 квітня / Фото Суспільне Суми
Як зазначили у МВС України, зранку російські загарбники завдали авіаудару по Краснопільській громаді. Внаслідок цього загинув 45-річний чоловік. Поранень зазнали ще один чоловік і його 3-річна донечка. Також відомо, що пошкоджені 5 автомобілів, будівля магазину та будівля будинку культури.
У МВС показали наслідки атаки по Сумщині / Фото МВС України
Відомо, що на місці авіаудару працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби.
На Харківщині загинув батько з сином
- Російські військові атакували Харківську область 2 квітня. Як зазначив глава ОВА Олег Синєгубов, під обстріл потрапив населений пункт Новоосинове Куп'янського району близько 17:00.
- Тоді стало відомо про загибель 58-річного чоловіка. Його 11-річного сина з пораненнями госпіталізували до медичного закладу.
- Зранку 3 квітня Олег Синєгубов зазначив, що хлопчик, на жаль, помер у лікарні. За його життя боролися медики. Втім, травми, яких він зазнав внаслідок російського обстрілу, були несумісними з життям.
- Як зазначив згодом перший заступник глави Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, сім'я хлопчика таємно повернулася додому після обов'язкової евакуації.
- Власне, наприкінці листопада їх таки вдалося переконати виїхати з населеного пункту, адже у них були діти, щоб не піддавати їх небезпеці. Втім, батьки вчинили вкрай безвідповідально, повернувшись назад.