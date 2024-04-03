Как стало известно впоследствии, говорится о переселенце Владимире 1977 года рождения, который приехал из Покровки. На момент атаки он помогал в магазине чинить дровник. Об этом журналистам рассказала жена брата погибшего Елена.

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Оккупанты разрушили магазин и убили мужчину

Вчера разговаривали, он сегодня должен был набрать, но не перезвонил. Имел так много планов, летом хотел вернуться в свое село,

– рассказывает Елена.

По имеющейся информации, внутри магазина, на момент удара по Краснопольской общине, находились продавщица Елена, а также ее напарница и двое взрослых и ребенок. Все они, к счастью, уцелели.

Последствия атаки Сумской области 3 апреля / Фото Суспільне Суми

Как отметили в МВД Украины, утром российские захватчики нанесли авиаудар по Краснопольской общине. В результате этого погиб 45-летний мужчина. Ранения получили еще один мужчина и его 3-летняя дочь. Также известно, что повреждены 5 автомобилей, здание магазина и здание дома культуры.

В МВД показали последствия атаки по Сумской области / Фото МВД Украины

Известно, что на месте авиаудара работают полицейские, спасатели и другие профильные службы.

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