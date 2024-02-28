На Харківщині трьох підлітків підозрюють в умисному вбивстві. Правоохоронці встановили, що вони забили ногами до смерті 62-річного чоловіка та знімали це на відео.
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Підлітки під вартою
Убивство сталося в місті Красноград. У місцевому парку виявили тіло чоловіка з численними травмами.
За інформацією поліції, убили чоловіка троє місцевих 15-ти і 16-річних підлітків. Вони забили його до смерті.
Підліткам повідомили про підозру в умисному вбивстві. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб.
Новини криміналу
- У Дніпрі знайшли вбитого 36-річного чоловіка. Його знайшли у покинутому будинку зі слідами насильницької смерті. 22 лютого у нежитловій будівлі знайшли тіло чоловіка. За інформацією правоохоронців, вбивство сталося внаслідок конфлікту. Правоохоронці повідомили, що до скоєння тяжкого злочину причетні раніше засуджені мешканці Дніпропетровської області віком 25 та 29 років.
- Дві дівчинки гуляли у парку "Сопільче" у Тернополі та виявили валізу з трупом жінки. Згодом на місце подій викликали правоохоронців. Речник поліції Тернопільщини Сергій Крета заявив, що жінка була дуже худою. Саме тому її тіло помістилося у валізу. При цьому труп не був розчленований. Правоохоронці спочатку відкрили кримінальне провадження за Статтею 115 (умисне вбивство). Однак пізніше результати розтину показали, що ця жінка померла природною смертю від легенево-серцевої недостатності.
- У Житомирі на території гаражного кооперативу виявили ногу. Людську кінцівку туди приніс собака. Жахливий інцидент стався у мікрорайоні Крошні. Собака приніс людську ногу у ніч з 2 на 3 лютого, а правоохоронці отримали повідомлення про знайдену кінцівку вранці того ж дня. Було відкрите кримінальне провадження, попередньо за фактом умисного вбивства