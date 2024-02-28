На Харьковщине трех подростков подозревают в умышленном убийстве. Правоохранители установили, что они забили ногами до смерти 62-летнего мужчину и снимали это на видео.
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Подростки под стражей
Убийство произошло в городе Красноград. В местном парке обнаружили тело мужчины с многочисленными травмами.
По информации полиции, убили мужчину трое местных 15-ти и 16-летних подростков. Они забили его до смерти.
Подросткам сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток.
Новости криминала
- В Днепре нашли убитого 36-летнего мужчину. Его нашли в заброшенном доме со следами насильственной смерти. 22 февраля в нежилом здании нашли тело мужчины. По информации правоохранителей, убийство произошло в результате конфликта. Правоохранители сообщили, что к совершению тяжкого преступления причастны ранее судимые жители Днепропетровской области в возрасте 25 и 29 лет.
- Две девочки гуляли в парке "Сопильче" в Тернополе и обнаружили чемодан с трупом женщины. Впоследствии на место событий вызвали правоохранителей. Представитель полиции Тернопольщины Сергей Крета заявил, что женщина была очень худой. Именно поэтому ее тело поместилось в чемодан. При этом труп не был расчленен. Правоохранители сначала открыли уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство). Однако позже результаты вскрытия показали, что эта женщина умерла естественной смертью от легочно-сердечной недостаточности.
- В Житомире на территории гаражного кооператива была обнаружена нога. Человеческую конечность туда принесла собака. Ужасный инцидент произошел в микрорайоне Крошни. Собака принес человеческую ногу в ночь со 2 на 3 февраля, а правоохранители получили сообщение о найденной конечности утром того же дня. Было открыто уголовное производство, предварительно по факту умышленного убийства