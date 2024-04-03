Инцидент произошел вечером 28 марта возле одного из торговых центров города.

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Избил отца с сыном

Так, известно, что 16-летний нарушитель сначала словесно оскорбил двух горожан, а затем применил к ним физическую силу.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подросток безосновательно начал перепалку с мужчиной и его 15-летним сыном. При этом юноша использовал бранные слова.

После злоумышленник перешел к действиям и начал бить потерпевших. Пострадавшие упали на землю, а парень продолжил их бить ногами.

Теперь над хулиганом нависла перспектива пятилетнего заключения.

Терроризировали весь Ивано-Франковск

Резонансная история случилась в Ивано-Франковске. Там группа подростков совершала нападения на горожан. Противозаконные действия ребята снимали на камеру.

Так, в сети появился ряд видео, на которых несколько парней жестоко избивают прохожих как на улице, так и у подъездов, на лестничных площадках домов. Среди жертв – преимущественно пожилые люди.

В конце концов хулиганов удалось задержать. Свое поведение молодые люди объяснили желанием "хайпонуть".

Один из задержанных – 16 – летний парень признал свою вину. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

По словам омбудсмена Лубинца, жертвы нападений сообщали в полицию о том, что на них напали неизвестные лица. Однако правоохранители игнорировали эти жалобы.

Напомним, что ранее в интернете выложили видео, на котором зафиксирована драка девушек. Точнее, одна из них бьет по голове оппонентку, которая лежит на земле.

Инцидент произошел на Киевщине, его участницы – девушки – подростки. 12-летнюю пострадавшую доставили в больницу.

Тем временем на Харьковщине трое местных подростков – 15 – 16 лет – до смерти забили 62-летнего прохожего.

При этом избиение они снимали на видео. Теперь все злоумышленники находятся в СИЗО. Им объявили подозрение в умышленном убийстве.