Апеляційний суд змінив рішення на безальтернативне тримання під вартою. Тож чоловік ще щонайменше 2 місяці перебуватиме у СІЗО.

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Чому суд переглянув рішення

Спершу у Броварському міськрайонному суді кримінальному "авторитету", який кидався на правоохоронців, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави на суму 242 тисячі гривень. Однак органи прокуратури та слідства подали заперечення до апеляційного суду.

Тож 14 травня Київський апеляційний суд переобрав фігуранту запобіжний захід за клопотанням прокурора Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону. Підозрюваного триматимуть під вартою 2 місяці без можливості внесення застави.

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Що передувало