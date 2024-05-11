Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що на бульварі Незалежності приблизно о 20:40 пролунав вибух. Він зазначив, що подробиці інциденту зʼясовуються.

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Постраждали 2 людини

Вибух трапився в районі магазину "Червоний маркет". Сапожко розповів, що на міці працюють правоохоронці та медики. Попередньо, постраждало дві особи, один з них співробітник поліції.

Він зазначив, що подробиці події ще встановлюють. Однак місцеві телеграм-канали пишуть про те, що нібито вибухнула граната, яку один з чоловіків тримав у руках. Також у мережі повідомляють, що у постраждалого правоохоронця множинні травми кінцівок. Обох чоловіків госпіталізували до лікарні.

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Фото з місця події / Ігор Сапожко

Крім цього, приблизно у той же час у Броварах трапилась ще одна надзвичайна подія. Спалахнула пожежа багатоповерховому житловому будинку по вулиці Марії Лагунової, 5. На місці працюють рятувальники.