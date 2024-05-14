Апелляционный суд изменил решение на безальтернативное содержание под стражей. Поэтому мужчина еще минимум 2 месяца будет находиться в СИЗО.

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Почему суд пересмотрел решение

Сначала в Броварском горрайонном суде криминальному "авторитету", который бросался на правоохранителей, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога на сумму 242 тысячи гривен. Однако органы прокуратуры и следствия подали возражения в апелляционный суд.

Поэтому 14 мая Киевский апелляционный суд переизбрал фигуранту меру пресечения по ходатайству прокурора Дарницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны центрального региона. Подозреваемого будут держать под стражей 2 месяца без возможности внесения залога.

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Что предшествовало