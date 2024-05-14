Апелляционный суд изменил решение на безальтернативное содержание под стражей. Поэтому мужчина еще минимум 2 месяца будет находиться в СИЗО.
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Почему суд пересмотрел решение
Сначала в Броварском горрайонном суде криминальному "авторитету", который бросался на правоохранителей, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога на сумму 242 тысячи гривен. Однако органы прокуратуры и следствия подали возражения в апелляционный суд.
Поэтому 14 мая Киевский апелляционный суд переизбрал фигуранту меру пресечения по ходатайству прокурора Дарницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны центрального региона. Подозреваемого будут держать под стражей 2 месяца без возможности внесения залога.
Задержание злоумышленника: смотрите видео
Что предшествовало
- 8 мая нетрезвый 50-летний мужчина совершал правонарушения в заведении. Когда полицейские прибыли на вызов, правонарушитель продолжил совершать хулиганские действия и стал бросаться на правоохранителей.
- Более того, он достал пистолет и начал угрожал оружием.
- В итоге мужчина был задержан. Ему объявили подозрения за хулиганство, угрозы убийством полицейских и нанесение им телесных повреждений.
- Сообщалось, что это местный криминальный "авторитет", который уже имел судимость ранее.