Известно, что соответствующий инцидент произошел 18 мая во время раздачи повесток. В результате военнослужащий РТЦК и СП получил ножевое ранение руки – ему оказали необходимую помощь.
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Нападение на сержанта ВСУ
Около 8.30 в Синельниково военнослужащий остановил 48-летнего мужчину для проверки документов. Для вручения повестки мужчину пригласили сесть в служебный автомобиль. Однако во время разговора гражданин внезапно вытащил нож и ударил им военнослужащего.
Нож, с которым мужчина напал на сержанта Вооруженных Сил / Нацполиция
Полиция задержала нападавшего и сообщила мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления по факту покушения на убийство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается следствие.
Подорванного в нападении уже задержали правоохранители / Нацгвардия
Инциденты с ТЦК
- Новый начальник ТЦК Канева после своего назначения пришел на знакомство с депутатами городского совета с повестками и раздал их чиновникам. Всего в Каневском городском совете работает 26 депутатов. Однако сколько из них получили приглашение в ТЦК – неизвестно.
- В сети появилось видео из Одессы, на котором мужчину силой вытаскивают из маршрутки и ведут к автомобилю. В Одесском ТЦК уже начали служебную проверку. Всем действиям и участникам будет дана правовая оценка.
- После инцидента с Антониной Токмаковой в Одессе в сети запустили флешмоб в поддержку военных. Его лозунг звучит так: "Меня защищают люди в военной форме". Украинцы пишут, что люди в форме защищают, спасают, одалживают деньги, поддерживают.