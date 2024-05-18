Відомо, що відповідний інцидент стався 18 травня під час роздачі повісток. У результаті військовослужбовець РТЦК та СП отримав ножове поранення руки – йому надали необхідну допомогу.
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Напад на сержанта ЗСУ
Близько 8.30 у Синельниковому військовослужбовець зупинив 48-річного чоловіка для перевірки документів. Для вручення повістки чоловіка запросили сісти до службового автомобіля. Проте під час розмови громадянин раптово витягнув ніж та вдарив ним військовослужбовця.
Ніж, з яким чоловік напав на сержанта Збройних Сил / Нацполіція
Поліція затримала нападника та повідомила чоловіку про підозру у вчинені кримінального правопорушення за фактом замаху на вбивство. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває слідство.
Підорюваного у нападі вже затримали правоохоронці / Нацгвардія
Інциденти з ТЦК
- Новий начальник ТЦК Канева після свого призначення прийшов на знайомство з депутатами міської ради з повістками та роздав їх посадовцям. Загалом у Канівській міській раді працює 26 депутатів. Проте скільки з них отримали запрошення до ТЦК – невідомо.
- У мережі з'явилося відео з Одеси, на якому чоловіка силоміць витягують з маршрутки та ведуть до автомобіля. У Одеському ТЦК уже розпочали службову перевірку. Усім діям та учасникам буде надано правову оцінку.
- Після інциденту з Антоніною Токмаковою в Одесі у мережі запустили флешмоб на підтримку військових. Його гасло звучить так: "Мене захищають люди у військовій формі". Українці пишуть, що люди у формі захищають, рятують, позичають гроші, підтримують.