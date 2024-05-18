Відомо, що відповідний інцидент стався 18 травня під час роздачі повісток. У результаті військовослужбовець РТЦК та СП отримав ножове поранення руки – йому надали необхідну допомогу.

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Напад на сержанта ЗСУ

Близько 8.30 у Синельниковому військовослужбовець зупинив 48-річного чоловіка для перевірки документів. Для вручення повістки чоловіка запросили сісти до службового автомобіля. Проте під час розмови громадянин раптово витягнув ніж та вдарив ним військовослужбовця.

Ніж, з яким чоловік напав на сержанта Збройних Сил / Нацполіція

Поліція затримала нападника та повідомила чоловіку про підозру у вчинені кримінального правопорушення за фактом замаху на вбивство. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває слідство.

Підорюваного у нападі вже затримали правоохоронці / Нацгвардія

Інциденти з ТЦК