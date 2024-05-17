Загалом у Канівській міській раді працює 26 депутатів. Втім, наразі невідомо, скільки із них отримали повістки, за яким принципом їх обирали – теж.

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Скільки депутатів отримали повістки від військкома невідомо

Міський голова Канева Ігор Ренькас розповів, що раніше ТЦК просив надати списки працівників міської ради та роздати їм повістки.

Депутатські дані було надано, але повістки депутатам у міській раді відмовилися роздавати.

"Я сказав, що ми не маємо таких повноважень. Секретар міської ради у телефонному режимі повідомила, щоб з’явилися (депутати – 24 Канал) і взяли повістки. Прийшов один чоловік", – розповів Ігор Ренькас.

А у четвер, 16 травня, на сесію міської ради на запрошення Ренькаса прийшов нещодавно обраний голова ТЦК Роман Богдан.

Я запросив його, щоб він познайомився і представився. Він прийшов на сесію. Вона в нас була неспокійна. Я його представив. Його працівники роздали повістки,

– додав він.

За словами мера Канева, жоден із депутатів міської ради наразі службу в ЗСУ не проходить.

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