Всего в Каневском городском совете работает 26 депутатов. Впрочем, пока неизвестно, сколько из них получили повестки, по какому принципу их выбирали – тоже.

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Сколько депутатов получили повестки от военкома неизвестно

Городской голова Канева Игорь Ренькас рассказал, что ранее ТЦК просил предоставить списки работников городского совета и раздать им повестки.

Депутатские данные были предоставлены, но повестки депутатам в городском совете отказались раздавать.

"Я сказал, что мы не имеем таких полномочий. Секретарь городского совета в телефонном режиме сообщила, чтобы появились (депутаты – 24 Канал) и взяли повестки. Пришел один человек", – рассказал Игорь Ренькас.

А в четверг, 16 мая, на сессию городского совета по приглашению Ренькаса пришел недавно избранный председатель ТЦК Роман Богдан.

Я пригласил его, чтобы он познакомился и представился. Он пришел на сессию. Она у нас была неспокойная. Я его представил. Его работники раздали повестки,

– добавил он.

По словам мэра Канева, ни один из депутатов городского совета пока службу в ВСУ не проходит.

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