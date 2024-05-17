Всего в Каневском городском совете работает 26 депутатов. Впрочем, пока неизвестно, сколько из них получили повестки, по какому принципу их выбирали – тоже.
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Сколько депутатов получили повестки от военкома неизвестно
Городской голова Канева Игорь Ренькас рассказал, что ранее ТЦК просил предоставить списки работников городского совета и раздать им повестки.
Депутатские данные были предоставлены, но повестки депутатам в городском совете отказались раздавать.
"Я сказал, что мы не имеем таких полномочий. Секретарь городского совета в телефонном режиме сообщила, чтобы появились (депутаты – 24 Канал) и взяли повестки. Пришел один человек", – рассказал Игорь Ренькас.
А в четверг, 16 мая, на сессию городского совета по приглашению Ренькаса пришел недавно избранный председатель ТЦК Роман Богдан.
Я пригласил его, чтобы он познакомился и представился. Он пришел на сессию. Она у нас была неспокойная. Я его представил. Его работники раздали повестки,
– добавил он.
По словам мэра Канева, ни один из депутатов городского совета пока службу в ВСУ не проходит.
Что известно о вручении повесток в Украине: последние новости
- Завтра, 18 мая, вступает в силу новый закон о мобилизации.
- Он предусматривает, что руководители предприятий будут нести ответственность за неявку в ТЦК своих военнообязанных работников. До сих пор они должны были только оповещать своих подопечных и отчитываться в ТЦК.
- С 18 мая также заработают электронные кабинеты военнообязанных. Там каждый из них сможет дистанционно обновлять свои данные.
- Согласно новому закону у полиции появятся новые полномочия. При проверке лица на предмет правонарушений полицейские смогут в системе "Оберіг" проверить, не уклоняется ли он от мобилизации. Впрочем, они не будут иметь права вручать повестки.