Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин. Однако он отметил, что в случае, если лицо уже мобилизуют, то воспользоваться услугами таких центров уже невозможно.

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"Гражданская" служба

Дмитрий Лазуткин отметил, что в Украине реально попасть на "гражданскую должность" даже если человек получил повестку. Он пояснил, что мужчины могут воспользоваться услугами рекрутинговых центров, которые открываются по всей Украине. Это позволит гарантированно получить определенную профессию.

Там можно найти себе вакансию в конкретно какой-то бригаде или каком-то подразделении Сил обороны по своей гражданской специальности, чтобы реализовывать свои качества, знания навыки,

– пояснил спикер.

Вскоре рекрутинговые центры впоследствии откроются во всех регионах Украины. По состоянию на сейчас функционируют более 20 таких центров.

Граждане могут воспользоваться услугами рекрутинга и после того, как получили во время обновления своих данных. Однако если лицу поступило мобилизационное распоряжение, то этого сделать уже нельзя.

Повестки в почтовых ящиках

Также Дмитрий Лазуткин объяснил, считается ли врученной повестка, которую бросили в почтовый ящик. Представитель Минобороны отметил, что в Украине такая норма отсутствует. Сейчас в законодательстве указано, что человек должен лично расписаться в повестке, и только тогда она считается врученной.

Какие существуют повестки

Сейчас в Украине есть четыре вида повесток: