Об этом в эфире телеканала Киев24 сообщил член комитета парламента по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко, – информирует 24 Канал. По его словам, после 18 мая, руководители предприятий будут обязаны обеспечить явку военнообязанных в ТЦК, иначе их будет ждать административная ответственность.

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Новые правила для руководителей

Федиенко отметил, что детали новых механизмов контроля за явкой военнообязанных еще разрабатываются. С его слов понятно, что в целом изменения имеют целью обеспечить более эффективный процесс мобилизации.

Когда руководитель получает приказ и перечень повесток для работников предприятия, он обязан выдать эти повестки под роспись, а затем обеспечить явку этих работников в соответствующий центр комплектации. Если они не приходят туда, тогда на это предприятие, на это должностное лицо накладывается соответствующая административная ответственность,
– сказал народный избранник.

Изменения в законодательстве направлены на повышение ответственности руководителей за мобилизационные процессы на предприятиях. Понятно, что это шаг в направлении укрепления обороноспособности страны и обеспечения надлежащего уровня готовности к отпору агрессии со стороны врага.

Увеличение штрафов для уклонистов

  • Законопроект №10379. Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за уклонение от мобилизации. Это решение поддержали 256 народных депутатов, против не голосовал никто, 4 воздержались.
  • Смягчение и исправление. Нардеп Ярослав Железняк из фракции "Голос" сообщил, что комитет по правоохранительной деятельности внес обещанные изменения, которые смягчают законопроект, удалив негативные нормы.
  • Штрафы за нарушения. Законопроект устанавливает штрафы за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне и мобилизации, которые варьируются от 3 400 до 59 500 гривен в зависимости от типа нарушения и статуса нарушителя.
  • Административная ответственность. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас отметил, что штрафы касаются административной, а не уголовной ответственности, и является первым уровнем ответственности за уклонение от мобилизации.
  • Сроки и санкции. Штраф может быть наложен в течение трех месяцев с момента выявления нарушения, но не позднее года с момента его совершения.