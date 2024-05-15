По словам члена комитета нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, при обсуждении проекта закона были опасения, что граждане Украины за рубежом будут искать любые возможности для того, чтобы получить документы, которые их легализуют.

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Лучше просто обновить данные

Впрочем, Вениславский уверен, что большинство сразу поймет, насколько просто обновить данные в ТЦК. После того, как украинцы сделают это, ажиотаж в консульствах утихнет. Также он объяснил причину введения временных ограничений на осуществление консульских услуг

Ажиотаж и искусственно созданная информационная кампания, в том числе и ресурсами врага, о том, что граждане будут принудительно возвращаться на территорию Украины, сыграли злую шутку. Возникли очереди, которые заставили определенным образом реагировать Министерство иностранных дел,

– объяснил Вениславский.

Нардеп объяснил, что уже на следующей неделе украинские мужчины за рубежом смогут обновлять свои персональные данные в электронном кабинете военнообязанного, и это вряд ли будет занимать более 15 минут.

Нужно будет внести ограниченную информацию о себе, которая касается места фактического проживания, средства коммуникации и отношения к военной службе. После этого человек получит сгенерированный QR-код, который позволит получать консульские услуги.

Также Вениславский отметил, что Украина заинтересована в том, ее чтобы граждане возвращались домой и вступали в ряды Вооруженных сил.

Что известно об обновлении данных за рубежом