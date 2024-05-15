За словами члена комітету нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, під час обговорення проєкту закону були побоювання, що громадяни України за кордоном будуть шукати будь-які можливості для того, щоб отримати документи, які їх легалізують.
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Краще просто оновити дані
Втім, Веніславський впевнений, що більшість одразу зрозуміє, наскільки просто оновити дані в ТЦК. Після того, як українці зроблять це, ажіотаж в консульствах вщухне. Також він пояснив причину введення тимчасових обмежень на здійснення консульських послуг
Ажіотаж і штучно створена інформаційна кампанія, зокрема і ресурсами ворога, про те, що громадяни будуть примусово повертатися на територію України, зіграли злий жарт. Виникли черги, які змусили певним чином реагувати Міністерство закордонних справ,
– пояснив Веніславський.
Нардеп пояснив, що вже наступного тижня українські чоловіки за кордоном зможуть оновлювати свої персональні дані в електронному кабінеті військовозобов'язаного, і це навряд чи займатиме більше 15 хвилин.
Потрібно буде внести обмежену інформацію про себе, яка стосується місця фактичного проживання, засобу комунікації й відношення до військової служби. Після цього людина отримає згенерований QR-код, який дозволить отримувати консульські послуги.
Також Веніславський наголосив, що Україна зацікавлена в тому, її аби громадяни поверталися додому і вступали до лав Збройних сил.
Що відомо про оновлення даних за кордоном
- Раніше Веніславський заявляв, що згідно з оновленим законопроєктом про мобілізацію, військовозобов'язані чоловіки за кордоном мають оновити дані в консульствах.
- Це потрібно для того, щоб ТЦК не витрачали час на оформлення для них повісток в Україні.
- Також він зазначив, що наразі в Україні немає механізму для вручення повісток за кордоном. Тому, після того, як чоловіки оновлять свої військово-облікові дані у консульствах, повістки їм надсилати не будуть.
- Є два способи оновлення військово-облікових даних за кордоном: через дипломатичну установу України та через Електронний кабінет військовозобов’язаного.
- Чоловіки, які не оновлять свої дані до 16 липня 2024 року, можуть мати такі наслідки: штраф від 3 000 до 5 000 гривень; обмеження на виїзд з країни; неможливість отримання консульських послуг.