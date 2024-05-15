За словами члена комітету нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, під час обговорення проєкту закону були побоювання, що громадяни України за кордоном будуть шукати будь-які можливості для того, щоб отримати документи, які їх легалізують.

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Краще просто оновити дані

Втім, Веніславський впевнений, що більшість одразу зрозуміє, наскільки просто оновити дані в ТЦК. Після того, як українці зроблять це, ажіотаж в консульствах вщухне. Також він пояснив причину введення тимчасових обмежень на здійснення консульських послуг

Ажіотаж і штучно створена інформаційна кампанія, зокрема і ресурсами ворога, про те, що громадяни будуть примусово повертатися на територію України, зіграли злий жарт. Виникли черги, які змусили певним чином реагувати Міністерство закордонних справ,

– пояснив Веніславський.

Нардеп пояснив, що вже наступного тижня українські чоловіки за кордоном зможуть оновлювати свої персональні дані в електронному кабінеті військовозобов'язаного, і це навряд чи займатиме більше 15 хвилин.

Потрібно буде внести обмежену інформацію про себе, яка стосується місця фактичного проживання, засобу комунікації й відношення до військової служби. Після цього людина отримає згенерований QR-код, який дозволить отримувати консульські послуги.

Також Веніславський наголосив, що Україна зацікавлена в тому, її аби громадяни поверталися додому і вступали до лав Збройних сил.

Що відомо про оновлення даних за кордоном