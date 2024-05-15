Про це в ефірі телеканалу Київ24 повідомив член комітету парламенту з питань нацбезпеки Олександр Федієнко, – інформує 24 Канал. За його словами, після 18 травня, керівники підприємств будуть зобов'язані забезпечити явку військовозобов'язаних до ТЦК, інакше на них чекатиме адміністративна відповідальність.

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Нові правила для керівників

Федієнко зазначив, що деталі нових механізмів контролю за явкою військовозобов'язаних ще розробляються. З його слів зрозуміло, що загалом зміни мають на меті забезпечити більш ефективний процес мобілізації.

Коли керівник отримує наказ і перелік повісток для працівників підприємства, він зобов'язаний видати ці повістки під розпис, а потім забезпечити явку цих працівників до відповідного центру комплектації. Якщо вони не приходять туди, тоді на це підприємство, на цю посадову особу накладається відповідна адміністративна відповідальність,

– сказав народний обранець.

Зміни в законодавстві спрямовані на підвищення відповідальності керівників за мобілізаційні процеси на підприємствах. Зрозуміло, що це крок у напрямку зміцнення обороноздатності країни та забезпечення належного рівня готовності до відсічі агресії з боку ворога.

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