В Одесском ТЦК уже начали служебную проверку из-за конфликта, произошедшего утром 16 мая в местной маршрутке между мужчиной в военной форме и гражданским лицом. Однако, там отметили, что с видеозаписи невозможно установить причину спора.

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ТЦК проводит служебную проверку

Инцидент, который быстро распространился в социальных сетях благодаря видеозаписи, показывает, как мужчину силой вытаскивают из маршрутки и ведут к автомобилю.

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В Одесском ТЦК и СП отмечают, что с видеозаписи невозможно установить причину спора между мужчиной в военной форме и гражданским лицом.

Сейчас идет выяснение обстоятельств и идентификация участников конфликта. Руководство Одесского областного ТЦК и СП отмечает, что любые проявления насилия недопустимы.

По результатам служебной проверки всем действиям и участникам будет дана правовая оценка,

– отметили в ТЦК.

Заметим, что после недавнего инцидента в Одессе с избиением между девушкой и мужчиной в форме, в сети завирусился новый флешмоб с надписью "меня защищают люди в военной форме", чтобы напомнить о важности каждого из защитников Украины.

За нарушение прав человека работников ТЦК будут наказывать

Народный депутат Федор Вениславский заявил, что попытки работников ТЦК "продемонстрировать эффективность работы" может иметь негативные психологические последствия и нарушать права человека. Он подчеркнул, что такие действия категорически запрещены в процессе мобилизации.

"Любые мероприятия должны осуществляться с соблюдением уважения к человеческому достоинству, потому что право на человеческое достоинство не может быть ограничено даже в условиях военного положения", – подчеркнул Вениславский.

Депутат отметил, что случаи нарушения прав человека представителями ТЦК и СП вызывают общественный резонанс и становятся предметом реагирования правоохранительных органов. Если правоохранители фиксируют признаки уголовного или административного правонарушения, они регистрируются и расследуются должным образом.

В частности он отметил, что есть много случаев, когда представители ТЦК и СП после таких скандальных случаев отстранялись от выполнения своих обязанностей.