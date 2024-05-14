Военные отметили, что уже обратились к правоохранителям, чтобы расследовать ситуацию с видео с инцидентом между девушкой и представителем ТЦК и СП в Одессе.
К теме Мужчина в военной форме бил одесситку костылем: в Минобороны отреагировали на громкое видео
ОК "Юг" высказалось о видео с инцидентом в Одессе
В официальном заявлении говорится, что руководство оперативного командования "Юг" обратилось в правоохранительные органы, для установления цели и обстоятельств создания видео, а также для определения лиц и групп, в чьих интересах эти действия были совершены.
Такие видеоматериалы, попадающие в сеть, работают в пользу нашего врага, направляясь на разрушение процесса мобилизации и дискредитацию военных из территориальных центров комплектования и социальной поддержки,
– отметили военные.
В ОК "Юг" также отметили, что совместные усилия с правоохранительными органами помогут выявить и остановить подобные недозволенные действия, а также сохранить безопасность и стабильность в регионе их ответственности.
Что известно об инциденте с девушкой и представителем ТЦК
- Одесситка Антонина Токмакова утверждает, что пришла с тремя друзьями в полицию, чтобы написать заявление на таксиста, который залил их перцовым газом. Но впоследствии в отделении появился мужчина в форме, с которым и завязался конфликт. Этот гражданин представился работником ТЦК и избил девушку костылем.
- Работники Одесского ТЦК отреагировали на происшествие. Там отметили, что в случае выявления и доказательства вины представителей ТЦК и СП, они будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.
- В полиции отметили, что после избиения сама потерпевшая с заявлением в правоохранительные органы не обращалась, на телефонные звонки не отвечает и дома не появляется.
- Отреагировали на инцидент также и в Министерстве обороны Украины. Там отметили, что держат на контроле расследование этого дела, предоставляя полную и всестороннюю поддержку органам досудебного следствия для установления всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности.