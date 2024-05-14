Утром 14 мая в сети распространилась информация о конфликтном инциденте девушки с представителем Одесского областного ТЦК и СП. В Министерстве обороны Украины сообщили, что держат на контроле расследование.
Смотрите также Не первая проверка, – Монатик прокомментировал видео, на котором его остановил ТЦК
Девушку избили костылем
Сегодня девушка из Одессы Антонина Токмакова рассказала в сети, что ее ночью избил мужчина в военной форме. По словам пострадавшей, она вместе с тремя ребятами писала заявление на таксиста в отделении полиции на улице Греческой.
Антонина утверждает, что впоследствии прибыли представители ТЦК, посадили одного из парней в автобус и сказали, что везут разбираться. Девушку в автобус не пустили, и она начала снимать действия представителей ТЦК на видео, за что один из мужчин в военной форме начал бить ее костылями. После нескольких ударов пострадавшей удалось убежать.
Реакция Минобороны
В министерстве сообщили, что в результате инцидента 19-летнюю гражданку доставили в местную больницу с телесными повреждениями головы и грудной клетки.
По факту нанесения военнослужащим телесных повреждений гражданскому лицу Одесская специализированная прокуратура начала уголовное производство. Мужчине в форме инкриминируют нанесение легких телесных повреждений.
Министерство обороны Украины держит на контроле расследование этого дела, предоставляя полную и всестороннюю поддержку органам досудебного следствия для установления всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности,
– говорят в ведомстве.
В Минобороны добавили, что досудебное расследование проводит Главное управление Нацполиции в Одесской области.
Что происходило ночью 14 мая на Греческой
- Антонина Токмакова утверждает, что пришла с тремя друзьями в полицию, чтобы написать заявление на таксиста, который залил их перцовым газом, но впоследствии в отделении появился человек в форме, с которым и завязался конфликт.
- После того, как компания написала заявление, по словам девушки, ее и ребят в течение двух часов не выпускали из участка и предлагали "подождать ТЦК".
- Ближе к полуночи двух 19-летних парней отпустили, а третьего – отказались. Девушка осталась с ним. Тогда мужчина с костылем вместе с двумя военными сообщили, что парня сейчас повезут в ТЦК "разбираться". Девушке разрешили поехать с парнем.
- Впоследствии люди в военной форме посадили парня в автобус, а девушку не пустили. Антонина стала стучать в окно и снимать на видео водителя автобуса, который уже начал ехать. В это время из отделения полиции выбежал мужчина в форме, представившийся работником ТЦК и избил девушку костылем.
- После нескольких ударов девушка утверждает, что оттолкнула нападающего, поднялась с земли и убежала.