Військові зазначили, що вже звернулися до правоохоронців, щоб розслідувати ситуацію з відео з інцидентом між дівчиною і представником ТЦК та СП в Одесі.
До теми Чоловік у військовій формі бив одеситку милицею: у Міноборони відреагували на гучне відео
ОК "Південь" висловилося про відео з інцидентом в Одесі
В офіційній заяві мовиться, що керівництво оперативного командування "Південь" звернулося до правоохоронних органів, щоб встановлення мети та обставин створення відео, а також для визначення осіб та груп, в чиїх інтересах ці дії були здійснені.
Такі відеоматеріали, що потрапляють в мережу, працюють на користь нашого ворога, спрямовуючись на руйнування процесу мобілізації та дискредитацію військових з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки,
– зазначили військові.
В ОК "Південь" також наголосили, що спільні зусилля з правоохоронними органами допоможуть виявити та зупинити подібні недозволені дії, а також зберегти безпеку та стабільність у регіоні їхньої відповідальності.
Що відомо про інцидент з дівчиною і представником ТЦК
- Одеситка Антоніна Токмакова стверджує, що прийшла з трьома друзями в поліцію, щоб написати заяву на таксиста, який залив їх перцевим газом. Але згодом у відділку з'явився чоловік у формі, з яким і зав'язався конфлікт. Цей громадянин представився працівником ТЦК і побив дівчину милицею.
- Працівники Одеського ТЦК відреагували на подію. Там зазначили, що у разі виявлення та доведення провини представників ТЦК та СП, вони будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством.
- В поліції зазначили, що після побиття сама потерпіла із заявою у правоохоронні органи не зверталася, на телефонні дзвінки не відповідає і вдома не з’являється.
- Відреагували на інцидент також і в Міністерстві оборони України. Там зазначили, що тримають на контролі розслідування цієї справи, надаючи повну і всебічну підтримку органам досудового слідства для встановлення усіх обставин та притягнення винних до відповідальності.