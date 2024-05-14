Військові зазначили, що вже звернулися до правоохоронців, щоб розслідувати ситуацію з відео з інцидентом між дівчиною і представником ТЦК та СП в Одесі.

До теми Чоловік у військовій формі бив одеситку милицею: у Міноборони відреагували на гучне відео

ОК "Південь" висловилося про відео з інцидентом в Одесі

В офіційній заяві мовиться, що керівництво оперативного командування "Південь" звернулося до правоохоронних органів, щоб встановлення мети та обставин створення відео, а також для визначення осіб та груп, в чиїх інтересах ці дії були здійснені.

Такі відеоматеріали, що потрапляють в мережу, працюють на користь нашого ворога, спрямовуючись на руйнування процесу мобілізації та дискредитацію військових з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки,

– зазначили військові.

В ОК "Південь" також наголосили, що спільні зусилля з правоохоронними органами допоможуть виявити та зупинити подібні недозволені дії, а також зберегти безпеку та стабільність у регіоні їхньої відповідальності.

Важливо! Оперативну інформацію щодо останніх подій в Україні ви можете знайти в телеграмі 24 Каналу. Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!

Що відомо про інцидент з дівчиною і представником ТЦК