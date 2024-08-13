В целом в автобусе находилось 19 детей и 4 взрослых. В полиции сообщили, что ДТП произошло сегодня, 13 августа, около 8 часов утра.

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"Дорожно-транспортное происшествие произошло в 07.45 часов 13 августа на автодороге Н-03 вблизи села Вишнополь Староконстантиновской тергромады", – говорится в сообщении.

Автобус перевозил детей

Водитель автобуса "ЛАЗ Лайнер" перевозил группу детей в сопровождении двух взрослых из поселка Любар Житомирской области в село Микуличин Ивано-Франковской области.

По предварительным данным полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. Всего в автобусе находились: 23 человека, из которых 19 детей, двое взрослых, которые сопровождали группу и два водителя.

Погиб ребенок и сопровождающий

Предварительно, в результате ДТП погибла 12-летняя девочка и один взрослый. Количество травмированных устанавливается. Всех пострадавших госпитализировали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.