Опасный инцидент произошел 5 августа вечером на автодороге сообщением "Житомир - Черновцы" в селе Жванец. Школьники из Киева в сопровождении взрослых ехали на отдых в Болгарию.
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Пострадали дети
В какой-то момент 61-летний водитель, родом из Черновицкой области, не справился с управлением и съехал с дороги в селе Жванец, после чего столкнулся со стеной нежилого помещения.
На момент аварии в автобусе находился 31 ребенок. В результате ДТП аварии травмы получил 62-летний мужчина и семеро детей в возрасте от 8 до 15 лет. Медики госпитализировали их в больницу.
Уже начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, что повлекло пострадавшему телесные повреждения.
ДТП, в которых пострадали дети: последние новости
- 30 июля в Одесской области рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Автопроисшествие случилось в селе Большой Дальник около 12 часов дня. Предварительно 34-летний водитель автобуса не убедился в безопасности маневра и, совершая обгон, допустил столкновение с грузовиком. На момент аварии в автобусе находились 28 человек. 9-летнюю пассажирку госпитализировали в больницу.
- 20 июля в Польше разбился микроавтобус с украинцами. Он перевозил 9 украинцев, в том числе 4 детей 2, 3, 4 и 15 лет. Всех после аварии госпитализировали в больницы.
- ДТП произошло 9 июля в Черновцы. Там столкнулся автомобиль Volkswagen Transporter с эвакуатором Mercedes-Benz. Ранения получили водитель и 10 пассажиров микроавтобуса – у них телесные повреждения разной степени тяжести. Врачи госпитализировали пострадавших в медицинское учреждение. Среди пострадавших также двое детей 9 и 12 лет.
- 17 июня автобус с украинскими детьми попал в аварию. Автобус, пассажирами которого были 57 украинцев, среди которых – 42 ребенка, столкнулся с грузовиком. Пятнадцать человек получили ранения, в том числе 13 несовершеннолетних. Четырех пришлось госпитализировать – двое взрослых и двое детей.