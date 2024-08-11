Трагедия случилась около 21 часа на 394 километре трассы Киев – Одесса.

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Погибли на месте

Как установило следствие, 41-летняя водитель автомобиля Nissan Qashqaи въехала в прицеп автомобиля Volvo, когда 54-летний водитель последнего остановился на разделительной полосе и ремонтировал транспортное средство, сломавшийся в дороге.

Водитель легковушки и ее 15-летняя дочь, которая была с ней, погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал. Его проверили на состояние опьянения, он был трезв.

Начато производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц.

Напомним, что недавно в опасное ДТП попал автобус с более чем 30 школьниками в Хмельницкой области.