Также травмы получили еще 13 детей, четверо из них – в тяжелом состоянии. Напомним, что трагедия произошла 13 августа возле села Вишнопиль Староконстантиновской общины Хмельницкой области.

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Что известно об аварии

Автобус ЛАЗ "Лайнер" направлялся из села Любар Житомирской области в Ивано-Франковскую область. В салоне находилось 19 детей, среди которых были дети военных и погибших на фронте, а также двое учителей.

За рулем автобуса находился 50-летний водитель, который не справился с управлением, что повлекло съезд автобуса с дороги и его опрокидывание.

По сообщению очевидцев, автобус двигался на большой скорости, а учительница Олеся Тринус дважды делала водителю замечания по поводу чрезмерной скорости. На большой скорости транспортное средство наехал на островок безопасности, перевернулся и упал на металлические "ежи", стоявшие на обочине, ведь впереди был блокпост.

Что известно о погибших

В результате аварии погибли 12-летняя Иванна Костюк, ученица Любарского лицея №1, и 42-летняя учительница английского языка Олеся Тринус из Глезненского лицея.

Еще 13 детей получили травмы различной степени тяжести, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Один из пострадавших школьников вышел из комы только на второй день после аварии.

Классная руководительница Инна Игнатюк до сих пор не может поверить, что Иванны больше нет среди живых.

Это был удивительный, добрый и ласковый ребенок. Она была настолько искренняя, что готова была обнять каждого. Бывало, придет в школу, обнимет и рассказывает, как у нее дома дела, какой был праздник,

– рассказала учительница.

Дядя Иванны сейчас на фронте, а папа служит в полиции. После того, как родным сообщили о трагедии, отца с бабушкой сразу выехали на место. Мама осталась с младшей сестрой дома, в этом году она пойдет в 1 класс. Когда отец прибыл на место аварии, он увидел искалеченное тело дочери.

"Мы неоднократно с детьми ездили на отдых, на экскурсии, были даже в Болгарии. И всегда все было в порядке. А тут такая авария... трудно представить, как опытный водитель мог допустить такое", – удивляется классная руководительница.

В Олеси Тринус остались пожилые родители и дочь Диана, которая в этом году окончила школу с золотой медалью. Девочка тоже находилась в автобусе вместе с мамой. Сейчас она находится в больнице, где проходит лечение, в результате полученных травм. Медики отпустили ее только на похороны.

Олеся Тринус была учительницей английского и завучем по учебно-воспитательной работе в Глезненском лицее.

Прекрасный человек, педагог. Она очень ответственная, на нее всегда можно было положиться,

– рассказывает директор лицея Николай Васюк.

Погибшая учительница проживала с родителями. Отец ее единственной дочери, с которым Олеся была давно разведена, был военным и погиб в 2022 году. Именно так Диана оказалась в группе детей, которые ехали в Карпаты.

Олеся Анатольевна очень любила родительский дом, где постоянно наводила порядок. Она всегда была в движении, всем интересовалась. Когда многие увлекались вышивкой бисером, она тоже это освоила. В своей работе она любила применять новые технологии преподавания.

Полиция Хмельницкой области открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек. Водителю грозит до 10 лет лишения свободы и лишение права управлять транспортным средством на срок до трех лет.