Отмечают, что столкновение между рейсовым автобусом и патрульным автобусом произошло в 5:36 на автобане А4 между развязками Крапковице и Кендзежин-Козьле (Опольское воеводство).

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"Автобус сообщением Жешув-Дрезден врезался в автобус дорожной службы. На месте происшествия работает полиция, 8 карет скорой помощи и пожарная бригада", – сообщили в полиции.

Также указано, что к ликвидации последствий аварии привлекли вертолет Воздушно-спасательной службы.



В Польше произошло ДТП / Фото TVN24

Пострадали ли пассажиры автобуса

В автобусе вместе с водителями и стюардессой ехало 64 человека, 6 из которых получили ранения. В результате столкновения автобус перевернулся на бок.



В результате столкновения автобус перевернулся / Фото TVN24

В автобусе путешествовали польские туристы. По данным спасателей, самые серьезные травмы получили два человека, которые находились в микроавтобусе.

В целом 8 человек получили ранения, их госпитализировали.