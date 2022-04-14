Пятая часть мира окажется в невиданной нищете из-за войны в Украине, – генсек ООН

Война в Украине может бросить более 1/5 человечества в бедность, нищету и голод в таких масштабах, которых не было десятилетиями.

Единственным продолжительным решением войны и ее влияния на самых бедных и уязвимых людей в мире является мир. Об этом написал в своем твитере генеральный секретарь ООН.

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Заметьте, Украина и РФ ежегодно обеспечивали около 30% мирового производства пшеницы и ячменя, 1/5 кукурузы и больше 50% подсолнечного масла. Вместе экспортируемая продукция кормила беднейших и наиболее уязвимых людей. Эти объемы обеспечивали более трети пшеницы, импортируемой 45 африканскими и наименее развитыми странами.

Вследствие военного вторжения России на территорию Украины фермеры не могут ухаживать за своими посевами. Также возникла проблема с экспортом, поскольку война закрыла морские порты, аэропорты, нарушила цепи поставок и вызвала резкий рост цен.

Из-за войны России с Украиной в мире может пострадать 1,7 миллиарда человек.

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