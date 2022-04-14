П'ята частина світу опиняться в небачених злиднях через війну в Україні, – генсек ООН

Війна в Україні може кинути більше 1/5 людства в бідність, злидні й голод у таких масштабах, яких не було десятиліттями.

Єдиним тривалим рішенням війни та її впливу на найбідніших і найуразливіших людей у світі є мир. Про це написав у своєму твітері генеральний секретар ООН.

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Зауважте, що Україна та РФ щороку забезпечувала близько 30% світового виробництва пшениці та ячменю, 1/5 кукурудзи та більше 50% соняшникової олії. Разом експортована продукція годувала найбідніших та найбільш уразливих людей. Ці обсяги забезпечували понад третину пшениці, що імпортується 45 африканськими та найменш розвинутими країнами.

Внаслідок воєнного вторгнення Росії на територію України фермери не можуть доглядати за своїми посівами. Також виникла проблема з ексортом, оскільки війна закривала морські порти, аеропорти, порушила ланцюги поставок і спричинила різке зростання цін.

Через війну Росії з Україною у світі може постраждати 1,7 мільярда осіб.

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