Такий висновок зробили у Світовій організації торгівлі. Там наголосили, що попри те, що основний тягар руйнувань відчула Україна, наслідки, як от скорочення торгівлі, відчують люди у всьому світі.
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Передусім йдеться про підвищення цін на продукти харчування та енергоносії та скорочення доступності товарів, які експортували Росія та Україна.
Зростання світового ВВП
- Криза може знизити зростання світового ВВП на 0,7 – 1,3 процентних пункти, внаслідок чого зростання становитиме від 3,1 до 3,7% у 2022 році.
- Зростання світової торгівлі цього року може скоротитися майже вдвічі з 4,7% прогнозованих СОТ у жовтні минулого року до 2,4 – 3%.
У СОТ відзначили, що попри невелику частку Росії та України у світовій торгівлі та виробництві, країни є важливими постачальниками продуктів харчування та енергоносіїв.
У 2019 році поставили близько 25% світового споживання пшениці, 15% ячменю та 45% соняшника,
– йдеться у повідомленні.
Наслідки для Європи будуть відчутними
Деякі регіони більш сильно відчують вплив війни, ніж інші. Європа, основний пункт призначення як російського, так і українського експорту, ймовірно, постраждає найбільше.
Скорочення постачання зерна та інших харчів призведе до зростання цін на сільськогосподарські товари.
Африка та Близький Схід є найбільш уразливими регіонами, адже вони імпортують понад 50% зернових із України та/або Росії,
– повідомили в організації.
35 країн Африки імпортують продовольство та 22 країни імпортують добрива з України, Росії або з обох країн. У деяких країнах Африки на південь від Сахари може бути підвищення цін на пшеницю на 50 – 85% внаслідок війни.
Один із довгострокових ризиків полягає в тому, що війна може спровокувати розпад світової економіки на окремі блоки,
– додали в СОТ.
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