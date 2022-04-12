Станом на ранок 12 квітня кількість дітей, які зазнали поранень становить понад 344 особи. Найбільше постраждалих є у Донецькій області – 113.

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Підрахунки не є остаточними, адже триває робота зі встановлення інформації про загиблих на тимчасово окупованих територіях.

У яких областях найбільше постраждалих дітей

  • у Київській – 99,
  • Харківській – 76,
  • Чернігівській – 54,
  • Миколаївській – 40,
  • Луганській – 36,
  • Херсонській – 36,
  • Запорізькій – 22,
  • Києві – 16,
  • Сумській – 16,
  • Житомирській – 15.

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