Станом на ранок 12 квітня кількість дітей, які зазнали поранень становить понад 344 особи. Найбільше постраждалих є у Донецькій області – 113.

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Підрахунки не є остаточними, адже триває робота зі встановлення інформації про загиблих на тимчасово окупованих територіях.

У яких областях найбільше постраждалих дітей

у Київській – 99,

Харківській – 76,

Чернігівській – 54,

Миколаївській – 40,

Луганській – 36,

Херсонській – 36,

Запорізькій – 22,

Києві – 16,

Сумській – 16,

Житомирській – 15.

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