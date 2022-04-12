По состоянию на утро 12 апреля количество детей, которые получили ранения, составляет более 344 человек. Больше всего пострадавших в Донецкой области – 113.
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Подсчеты не окончательны, ведь идет работа по установлению информации о погибших на временно оккупированных территориях.
В каких областях больше всего пострадавших детей
- в Киевской – 99,
- Харьковской – 76,
- Черниговской – 54,
- Николаевской – 40,
- Луганской – 36,
- Херсонской – 36,
- Запорожской – 22,
- Киеве – 16,
- Сумской – 16,
- Житомирской – 15.
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