По состоянию на утро 12 апреля количество детей, которые получили ранения, составляет более 344 человек. Больше всего пострадавших в Донецкой области – 113.

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Подсчеты не окончательны, ведь идет работа по установлению информации о погибших на временно оккупированных территориях.

В каких областях больше всего пострадавших детей

  • в Киевской – 99,
  • Харьковской – 76,
  • Черниговской – 54,
  • Николаевской – 40,
  • Луганской – 36,
  • Херсонской – 36,
  • Запорожской – 22,
  • Киеве – 16,
  • Сумской – 16,
  • Житомирской – 15.

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