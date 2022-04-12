По состоянию на утро 12 апреля количество детей, которые получили ранения, составляет более 344 человек. Больше всего пострадавших в Донецкой области – 113.

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Подсчеты не окончательны, ведь идет работа по установлению информации о погибших на временно оккупированных территориях.

В каких областях больше всего пострадавших детей

в Киевской – 99,

Харьковской – 76,

Черниговской – 54,

Николаевской – 40,

Луганской – 36,

Херсонской – 36,

Запорожской – 22,

Киеве – 16,

Сумской – 16,

Житомирской – 15.

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