Планировали убийство на заказ: на Прикарпатье будут судить нацгвардейца и белоруса
Источник:Государственное бюро расследований
В суд направили обвинительный акт в отношении нацгвардейца и его сообщника гражданина Беларуси. Мужчин подозревают в планировании в 2021 году убийства представителя местного застройщика.
Злоумышленники следили за жертвой
Следователи ГБР завершили досудебное расследование. Они установили, что инструктор по боевой подготовке и иностранец получили заказ на убийство представителя одной из финансово-промышленных групп Прикарпатья.
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Сообщники имели:
- средства конфиденциальной связи,
- технические устройства для мониторинга движения транспорта,
- автомобиль,
- оружие,
- боеприпасы.
Они следили за жертвой, изучали его образ жизни и ежедневные маршруты. Так нападавшие устанавливали самые благоприятные для преступления время и место.
Реализовать свой преступный умысел злоумышленники не успели – за несколько дней до преступления их разоблачили сотрудники правоохранительных органов,
– рассказали в ГБР.
Что грозит киллерам
Военного и иностранца обвиняют в:
- подготовке к убийству, совершенному по заказу по предварительному сговору группой лиц,
- приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия без разрешения.
Теперь им грозит заключение сроком до 15 лет.
Кстати, следствие в отношении заказчика еще продолжается.
Злоумышленников разоблачили случайно
По данным издания "Галка", нацгвардеец – 29-летний житель Киева. 5 августа 2021 году в селе Вовлчинец правоохранители остановили автомобиль из-за неосвещенного номерного знака. Однако внутри транспорта полицейские нашли оружие. Выяснилось, что мужчины планировали убить франковского предпринимателя Мирослава Кальяна.