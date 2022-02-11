Планували вбивство на замовлення: на Прикарпатті судитимуть нацгвардійця та білоруса
Джерело:Державне бюро розслідувань
До суду направили обвинувальний акт щодо нацгвардійця та його спільника громадянина Білорусі. Чоловіків підозрюють у плануванні у 2021 році вбивства представника місцевого забудовника.
Зловмисники стежили за жертвою
Слідчі ДБР вже завершили досудове розслідування. Вони встановили, що інструктор з бойової підготовки та іноземець отримали замовлення на вбивство представника однієї з фінансово-промислових груп Прикарпаття.
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Спільники мали:
- засоби конфіденційного зв'язку,
- технічні пристрої для моніторингу руху транспорту,
- автомобіль,
- зброю,
- боєприпаси.
Вони стежили за жертвою, вивчали його спосіб життя та щоденні маршрути. Так нападники встановлювали найсприятливіші для злочину час та місце.
Реалізувати свій злочинний умисел зловмисники не встигли – за кілька днів до злочину їх викрили працівники правоохоронних органів,
– розповіли у ДБР.
Що загрожує кілерам
Військового та іноземця звинувачують у:
- підготовці до вбивства, вчиненого на замовлення за попередньою змовою групою осіб,
- придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї без дозволу.
Тепер їм загрожує ув'язнення терміном до 15 років.
До речі, слідство щодо замовника ще триває.
Зловмисників викрили випадково
За даними видання "Галка", нацгвардієць – 29-річний мешканець Києва. 5 серпня 2021 року у селі Вовчинці правоохоронці зупинили автомобіль через неосвітлений номерний знак. Однак всередині транспорту поліцейські знайшли зброю. З'ясувалося, що чоловіки планували вбити франківського підприємця Мирослава Кальяна.