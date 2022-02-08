За версією слідства, 56-річна жителька Одеської області напоїла свого 55-річного чоловіка двома пляшками горілки. Коли той заснув, вона жорстоко вбила співмешканця.

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Моторошне вбивство

Відомо, що жителька Одеської області зарубала чоловіка сокирою, поки той спав. Тіло закутала в ковдру та вночі винесла з хати.



Жителька Одеської області зарубала чоловіка сокирою / Фото Нацполіції

На тачці вона перевезла його до сусіда та викинула на земельній ділянці. Зранку моторошну знахідку виявив господар та одразу зателефонував у поліцію.

Що загрожує жінці

На місці працювали оперативники. За кілька годин вони знайшли підозрювану у вбивстві.

Місцева мешканка зізналася у вчиненому. Жінка пояснила це тим, що за багато років у неї накопичилось чимало образ на чоловіка й у такий спосіб вона помстилася.



Тіло на тачці жінка підкинула на подвір'я сусіда / Фото Нацполіції

За умисне вбивство їй загрожує до 15 років ув'язнення. Підозрювану затримали та невдовзі мають обрати запобіжний захід.

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Гра зі зброєю

Інший смертельний інцидент стався в Оболонському районі міста Києва 6 лютого. Чоловік розважався зі зброєю на Прирічній та випадково застрелив жінку.

45-річному киянину пістолет дістався у спадок від батька. Він зловживав алкоголем та любив цілитися в людей. Так сталося й тоді, коли він навів дуло на співмешканку.

Внаслідок раптового пострілу жінка загинула на місці. Обставини події з'ясовують правоохоронці.