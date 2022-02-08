Як розповіли журналістці 24 каналу в Управлінні патрульної поліції Одеської області, від січня до грудня 2021 року лише в Одесі відбулося 11,5 тисячі ДТП. У автопригодах травмувалися 915 людей, ще 42 особи загинули.

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Небезпечні дороги в Одесі

У патрульній поліції Одещини назвали вулиці, де стається найбільше аварій на дорогах. Зазвичай, це ДТП з постраждалими або загиблими.

Перелік небезпечних доріг в Одесі:

перехрестя проспекту Небесної Сотні, вулиці Інглезі та вулиці Космонавта Комарова;

проспект Небесної Сотні, 2;

перехрестя вулиці Академіка Філатова, площі Толбухіна та Люстдорфської дороги;

перехрестя вулиць Генерала Петрова та Варненської;

площа Бориса Дерев'янка, 1;

Привокзальна площа, 2;

вулиця Водопровідна, 1 – 5;

перехрестя вулиць Семена Палія та Академіка Заболотного;

перехрестя вулиць Миколаївська дорога та Лиманна;

перехрестя проспекту Добровольського та вулиці Академіка Заболотного;

кут вулиць Розумовська – М'ясоїдівська;

кут вулиць Прохорівська – М'ясоїдівська, біля Прохорівського скверу;

кут вулиць Балківська та Бабеля;

вулиця Балківська, 115.

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Що робити, якщо потрапили у ДТП

Якщо ви потрапили у автопригоду, слід не панікувати та запам'ятати кілька простих дій, які слід зробити. Найперше - з'ясувати, чи є в ДТП травмовані й викликати на місце швидку допомогу.

Далі зателефонувати в поліцію та повідомити про місце події, кількість авто та постраждалих. До приїзду правоохоронців пересувати транспортні засоби не можна.

За цей час варто пошукати свідків чи інші докази. Далі за справу візьмуться патрульні або слідчі, залежно від того, чи хтось із людей отримав травми. Якщо водії були тверезими, з автоцивілкою, а збитки мінімальні, є варіант оформлення європротоколу.