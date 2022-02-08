Как рассказали журналистке 24 канала в Управлении патрульной полиции Одесской области, с января по декабрь 2021 года только в Одессе произошло 11,5 тысячи ДТП. В авариях травмировались 915 человек, еще 42 человека погибли.

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Опасные дороги в Одессе

В патрульной полиции Одесчины назвали улицы, где происходит больше всего аварий на дорогах. Обычно это ДТП с пострадавшими или погибшими.

Список опасных дорог в Одессе:

перекресток проспекта Небесной Сотни, улицы Инглези и улицы Космонавта Комарова;

проспект Небесной Сотни, 2;

перекресток улицы Академика Филатова, площади Толбухина и Люстдорфской дороги;

перекресток улиц Генерала Петрова и Варненской;

площадь Бориса Деревянко, 1;

Привокзальная площадь, 2;

улица Водопроводная, 1 – 5;

перекресток улиц Семена Палия и Академика Заболотного;

перекресток улиц Николаевская дорога и Лиманная;

перекресток проспекта Добровольского и улицы Академика Заболотного;

угол улиц Разумовская – Мясоедовская;

угол улиц Прохоровская – Мясоедовская, возле Прохоровского сквера;

угол улиц Балковской и Бабеля;

улица Балковская, 115.

Улицы, где следует быть осторожными водителям в Одессе: интерактивная карта

Что делать, если попали в ДТП

Если вы попали в аварию, нужно не паниковать и запомнить несколько простых действий, которые следует предпринять. В первую очередь – выяснить, есть ли в ДТП травмированные и вызвать на место скорую помощь.

Далее позвонить в полицию и сообщить место происшествия, количество авто и пострадавших. До приезда правоохранителей передвигать транспортные средства нельзя.

За это время следует поискать свидетелей или другие доказательства. Дальше за дело возьмутся патрульные или следователи, в зависимости от того, получил ли кто-то из людей травмы. Если водители были трезвыми, застрахованные, а ущерб минимальный, есть вариант оформления европротокола.