Как рассказали журналистке 24 канала в Управлении патрульной полиции Одесской области, с января по декабрь 2021 года только в Одессе произошло 11,5 тысячи ДТП. В авариях травмировались 915 человек, еще 42 человека погибли.
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Опасные дороги в Одессе
В патрульной полиции Одесчины назвали улицы, где происходит больше всего аварий на дорогах. Обычно это ДТП с пострадавшими или погибшими.
Список опасных дорог в Одессе:
- перекресток проспекта Небесной Сотни, улицы Инглези и улицы Космонавта Комарова;
- проспект Небесной Сотни, 2;
- перекресток улицы Академика Филатова, площади Толбухина и Люстдорфской дороги;
- перекресток улиц Генерала Петрова и Варненской;
- площадь Бориса Деревянко, 1;
- Привокзальная площадь, 2;
- улица Водопроводная, 1 – 5;
- перекресток улиц Семена Палия и Академика Заболотного;
- перекресток улиц Николаевская дорога и Лиманная;
- перекресток проспекта Добровольского и улицы Академика Заболотного;
- угол улиц Разумовская – Мясоедовская;
- угол улиц Прохоровская – Мясоедовская, возле Прохоровского сквера;
- угол улиц Балковской и Бабеля;
- улица Балковская, 115.
Улицы, где следует быть осторожными водителям в Одессе: интерактивная карта
Что делать, если попали в ДТП
Если вы попали в аварию, нужно не паниковать и запомнить несколько простых действий, которые следует предпринять. В первую очередь – выяснить, есть ли в ДТП травмированные и вызвать на место скорую помощь.
Далее позвонить в полицию и сообщить место происшествия, количество авто и пострадавших. До приезда правоохранителей передвигать транспортные средства нельзя.
За это время следует поискать свидетелей или другие доказательства. Дальше за дело возьмутся патрульные или следователи, в зависимости от того, получил ли кто-то из людей травмы. Если водители были трезвыми, застрахованные, а ущерб минимальный, есть вариант оформления европротокола.