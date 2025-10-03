Российские оккупанты, которые попадают в плен в Украине, рассказывают истории, как их командование наказывает их за неудачные штурмы. То, как российские командиры относятся к своим солдатам, действительно шокирует.

Это в эфире 24 Канала отметил офицер бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш. По его словам, командиры вражеской армии используют те же методы, что и во времена Российской империи.

Что рассказывают пленные оккупанты?

Андрей Отченаш рассказал, что пленные захватчики рассказывают разные истории об отношении своих командиров. В частности, мужчину, которому 53 года, мобилизовали в 2022 году в Донецкой области. Хотя он нигде особо не воевал, его отправили на штурм.

Штурмовал он без четырех пальцев на ноге. Потому что в 2022 году, когда он стоял на каких-то блокпостах, у него отмерзли пальцы, но его никто не эвакуировал. Он так и дальше стоял до момента, пока их не пришлось отрезать,

– сказал он.

Поэтому россияне идут штурмовать, потому что они боятся. Их легко могут расстрелять, бросить в яму. Если после штурма они возвращаются обратно, их могут избить и так далее.

В плен попадал парень, который рассказывал, что ему прострелил колено его командир из-за того, что он вернулся с неудачного штурма. То есть мало того, что у него все его условно собратья погибли на том штурме, его же командир, офицер российской армии, прострелил ему колено. После того он полгода отлежался в госпитале, и его вновь отправили на штурм,

– добавил офицер.

