Пленный российский пилот признался, что умышленно застрелил гражданского в Черниговской области

Пилот российского СУ-34 Александр Красноярцев признался, что при попытке побега после катапультирования убил гражданского украинца. Оккупанта сбили и взяли в плен в окрестностях Чернигова 5 марта.

Украинец будто гнался за орком с вилами. Об этом пленник Красноярцев рассказал во время интервью украинскому блоггеру Владимиру Золкину.

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Признание пленного рашиста в убийстве гражданского украинца

Украинские силы с ПЗРК сбили Красноярцева 5 марта над микрорайоном Забаровка в окрестностях Чернигова, когда тот в третий раз с начала полномасштабного вторжения залетел в воздушное пространство суверенной Украины.

По словам задержанного оккупанта, до этого он вылетал и бомбил аэропорт в Киевской области, а также дороги к югу от Чернигова. О том, что обстреливает гражданских, клянется, что вроде бы не знал.

Подбитый самолет оккупанта разбил частные дома на Черниговщине, Красноярцев катапультировался и приземлился на крышу дома. За забором, по словам пленника, стояли люди и кричали: "Русский, выходи!", – тогда он решил бежать и спрятаться в соседнем дворе в сарае.

За мной побежал мужчина, пытался догнать меня. Не знаю, с вилами или еще с чем-то. Я применил оружие. Те действия, которые до автоматизма, что нужно отстреливаться, бежать, прятаться. Такое состояние. Затем корил себя неоднократно,

– плачется в интервью Красноярцев.

По словам плененного российского пилота, в гражданского он выстрелил несколько раз из пистолета "Макарова". Видел, как падает. Впоследствии оккупанту сообщили, что мужчина скончался.

Интервью с российским пленным пилотом, в котором он признается в убийстве гражданского: смотрите видео

К слову, руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина сообщил, что против Красноярцева возбуждено уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны.

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