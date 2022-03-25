Пленный российский пилот признался, что умышленно застрелил гражданского в Черниговской области
Источник:ютуб Volodymyr Zolkin
Пилот российского СУ-34 Александр Красноярцев признался, что при попытке побега после катапультирования убил гражданского украинца. Оккупанта сбили и взяли в плен в окрестностях Чернигова 5 марта.
Украинец будто гнался за орком с вилами. Об этом пленник Красноярцев рассказал во время интервью украинскому блоггеру Владимиру Золкину.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий 5 недели войны
Признание пленного рашиста в убийстве гражданского украинца
Украинские силы с ПЗРК сбили Красноярцева 5 марта над микрорайоном Забаровка в окрестностях Чернигова, когда тот в третий раз с начала полномасштабного вторжения залетел в воздушное пространство суверенной Украины.
По словам задержанного оккупанта, до этого он вылетал и бомбил аэропорт в Киевской области, а также дороги к югу от Чернигова. О том, что обстреливает гражданских, клянется, что вроде бы не знал.
Подбитый самолет оккупанта разбил частные дома на Черниговщине, Красноярцев катапультировался и приземлился на крышу дома. За забором, по словам пленника, стояли люди и кричали: "Русский, выходи!", – тогда он решил бежать и спрятаться в соседнем дворе в сарае.
За мной побежал мужчина, пытался догнать меня. Не знаю, с вилами или еще с чем-то. Я применил оружие. Те действия, которые до автоматизма, что нужно отстреливаться, бежать, прятаться. Такое состояние. Затем корил себя неоднократно,
– плачется в интервью Красноярцев.
По словам плененного российского пилота, в гражданского он выстрелил несколько раз из пистолета "Макарова". Видел, как падает. Впоследствии оккупанту сообщили, что мужчина скончался.
Интервью с российским пленным пилотом, в котором он признается в убийстве гражданского: смотрите видео
К слову, руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина сообщил, что против Красноярцева возбуждено уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Обратите внимание – Почему нужно закрыть небо над Украиной: смотрите видео