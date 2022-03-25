Полонений російський пілот зізнався, що умисно застрелив цивільного на Чернігівщині

Пілот російського СУ-34 Олександр Красноярцев зізнався, що під час спроби втечі після катапультування вбив цивільного українця. Окупанта збили і взяли у полон на околицях Чернігова 5 березня.

Українець буцімто гнався за орком з вилами. Про це полонений Красноярцев розповів під час інтерв'ю українському блогеру Володимиру Золкіну.

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Зізнання полоненого рашиста у вбивстві цивільного українця

Українські сили з ПЗРК збили Красноярцева 5 березня над мікрорайоном Забарівка, що на околицях Чернігова, коли той втретє з початку повномасштабного вторгнення залетів у повітряний простір суверенної України.

Зі слів затриманого окупанта, до цього він вилітав і бомбардував аеропорт у Київській області, а також дороги на південь від Чернігова. Про те, що обстрілює цивільних, клянеться, що буцімто не знав.

Підбитий літак окупанта розтрощив приватні будинки на Чернігівщині, Красноярцев катапультувався і приземлився на дах будинку. За парканом, за словами полоненого, стояли люди і кричали: "Росіянин, виходь!", – тоді він вирішив тікати і сховатись у сусідньому дворі у сараї.

За мною побіг чоловік, намагався мене наздогнати. Не знаю, з вилами чи ще з чимось. Я застосував зброю. Ті дії, які до автоматизму, що треба відстрілюватись, бігти, ховатися. Такий стан. Потім докоряв собі неодноразово,

– плачеться в інтерв'ю Красноярцев.

За словами полоненого російського пілота, у цивільного він вистрілив декілька разів з пістолета "Макарова". Бачив, як той падає. Згодом окупанту повідомили, що чоловік помер.

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До слова, керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина повідомив, що проти Красноярцева відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

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