По делу Гандзюк объявили 18 подозрений, большинство обвиняемых – за решеткой

В третью годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк Ирина Венедиктова рассказала о достижениях по этому делу. По словам генпрокурора, правоохранители объявили уже 18 подозрений по факту убийства активистки.

Венедиктова отчиталась, что 9 обвинительных актов направили в суд. А экс-председатель и помощник депутата Херсонского областного совета по ходатайству прокурора находятся под стражей.

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Генпрокурор отметила, что к лишению свободы приговорили 5 непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк. А приговором Приморского районного суда также осуждено лицо, сокрывшее это преступление.

Также правоохранители разоблачили организованную группу лиц, которая в марте 2016 года на территории Херсонской области незаконно завладела имуществом предприятия с иностранными инвестициями. Двое участников этой группы осудили уголовное производство в отношении одного – на рассмотрении суда, и один участник группы находится в международном розыске.

Мы шаг за шагом двигаемся к справедливости, за которую так боролась Екатерина. Помним, что боролась, к сожалению, ценой жизни. Поэтому делаем все возможное для того, чтобы все виновные понесли неотвратимое наказание,

– написала Венедиктова.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

Активистку облили серной кислотой в конце июля 2018 года. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года скончалась. По информации следствия, заказчиком убийства активистки является Владислав Мангер, а посредником – Алексей Левин.

Как продвигается дело

6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 года лишения свободы. Подозреваемые находятся в СИЗО с 2020 года.

Один из фигурантов дела об убийстве Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 5 годам лишения свободы в феврале 2021 года.