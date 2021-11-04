У справі Гандзюк оголосили 18 підозр, більшість обвинувачених – за ґратами

У треті роковини смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк Ірина Венедіктова розповіла про досягнення у цій справі. За словами генпрокурорки, правоохоронці оголосили вже 18 підозр за фактом убивства активістки.

Венедіктова прозвітувала, що 9 обвинувальних актів направили до суду. А ексголова та помічник депутата Херсонської обласної ради за клопотанням прокурора перебувають під вартою.

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Генпрокурорка зазначила, що наразі до позбавлення волі засудили 5 безпосередніх виконавців нападу на Гандзюк. А вироком Приморського районного суду також засуджено особу, яка вчинила приховування цього злочину.

Також правоохоронці викрили організовану групу осіб, яка у березні 2016 року на території Херсонської області незаконно заволоділа майном підприємства з іноземними інвестиціями. Двох учасників цієї групи засудили кримінальне провадження щодо одного – на розгляді суду, та один учасник групи перебуває у міжнародному розшуку.

Ми крок за кроком рухаємося до справедливості, за яку так боролася Катерина. Пам’ятаємо, що боролася, на жаль, ціною життя. Тому робимо все можливе для того, щоб всі винні понесли невідворотне покарання,

– написала Венедіктова.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк? Активістку облили сірчаною кислотою наприкінці липня 2018 року. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла. За інформацією слідства, замовником вбивства активістки є Владислав Мангер, а посередником – Олексій Левін.

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